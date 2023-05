Vavassori-Tabilo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Andrea Vavassori se la vedrà contro Alejandro Tabilo nel turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Percorso netto fino a questo momento per il torinese, reduce dalle vittorie in due set sulla wild card transalpina Titouan Droguet e sull’austriaco Filip Misolic. Leggermente più laborioso il percorso del cileno (n° 152 del ranking mondiale), che al primo turno ha battuto in tre set il nostro Luca Nardi mentre al secondo non ha lasciato scampo al bombardiere croato Borna Gojo. Tra i due tennisti non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Vavassori partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. La posta in palio è veramente alta per l’azzurro, che andrà alla caccia per la prima volta in carriera di un posto nel tabellone principale dello Slam francese. L’impegno sarà arduo contro il sudamericano, che quest’anno sta raccogliendo risultati importanti a livello di circuito minore. Da pochissimo ha alzato il cielo il trofeo del Challenger di Francavilla, segno evidente di un giocatore in ottima salute

Vavassori e Tabilo scenderanno in campo oggi (giovedì 25 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 13. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Vavassori e Tabilo garantendo ai propri lettori una diretta testuale e aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.