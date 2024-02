F1, Leclerc: “Farò di tutto per vincere il mondiale. Hamilton? Ero consapevole che potesse arrivare”

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della presentazione della SF-24: “Abbiamo fatto un giro, difficile andare nel dettaglio, ma è andato tutto come ci aspettavamo. Per dei commenti più dettagliati aspettiamo un po’ più di tempo. Abbiamo lavorato tanto sulla guidabilità della macchina, che l’anno scorso era un punto debole. Sul simulatore questa vettura ha avuto ottimi risultati, ma adesso bisogna comparare i dati virtuali con quelli reali. In Bahrain spero di confermare il feeling“. Poi sul Mondiale: “Spero che lo vinceremo noi, io farò di tutto e darò il 200% per riuscirci. Mi auguro che la macchina ci permetta di toglierci delle soddisfazioni“.

Inevitabile poi una domanda su Lewis Hamilton, nuovo compagno di scuderia in Ferrari dall’anno prossimo. “Siamo concentrati sul 2024, ero consapevole del fatto che Hamilton potesse arrivare in Ferrari. Io sono contento di aver rinnovato con il mio team del cuore. Ha creduto in me fin dall’inizio e mi ha permesso di esordire in Formula 1. Spero che questo rinnovo mi porti al mio primo titolo mondiale“, ha concluso Leclerc.