F1, Lapo Elkann scuote la Ferrari: “Ora di svegliarsi” (TWEET)

Nervosismo, sfortuna, problemi. L’inizio del Mondiale di F1 della Ferrari è negativo e sotto le aspettative. Sainz, 20 punti, e Leclerc 6 dopo le prime tre gare della stagione (Bahrain, Arabia Saudita e Australia) e a Maranello si cerca una scossa. Il prossimo appuntamento in calendario è in programma per il weekend 28-30 aprile, quando a Baku si svolgerà il Gp d’Azerbaijan. Un tentativo di scuotere l’ambiente l’ha provato a fare Lapo Elkann: “Ferrari F1 è il momento di svegliarsi”, ha scritto in un tweet. “Dovresti dirlo a tuo fratello”, il commento di un utente. Pronta la risposta: “Già detto”.

Formula 1 Ferrari time to wake up ‼️‼️‼️‼️ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 4, 2023