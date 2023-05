F1: inizio stagione turbolento per Leclerc, Imola fondamentale per reagire

Le prime gare della stagione 2023 si sono rivelate complesse per Charles Leclerc e, in generale, per la Scuderia Ferrari. Il monegasco al momento si trova settimo in classifica a 34 punti, a 85 punti dal leader Max Verstappen. Dopo le prestazioni della monoposto dello scorso anno, soprattutto durante i primi appuntamenti stagionali, nessuno si aspettava di trovare il numero 16 in acque tanto turbolente.

Leclerc ha concluso tre delle cinque gare disputate, riuscendo a conquistare il podio solo in un’occasione. Il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale della stagione, lo ha visto ritirarsi a seguito di un cablaggio della centralina difettoso; in Arabia Saudita ha poi tagliato il traguardo in settima posizione, ma il secondo DNF è arrivato subito dopo, durante il primo giro del Gran Premio australiano. A Baku, Azerbaijan, il monegasco ha fatto la sua prima apparizione stagionale sul podio, collezionando un terzo posto, dopo aver centrato la pole position sia nella qualifica che nello shoutout. Il pilota però, si è trovato nuovamente in difficoltà nell’ultimo appuntamento a Miami, dove è riuscito a chiudere solo in settima piazza.

Il numero 16, a seguito dell’ultimo Gran Premio, ha commentato: “Serve una macchina più costante, soprattutto in gara. E’ una situazione molto difficile perché in qualifica lotti, ma poi in gara devi accettare di essere passato. Spero che gli aggiornamenti per Imola ci aiutino, ma la priorità è migliorare il passo gara”.

L’obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alle prestazioni della Red Bull e risalire la classifica, sia nel mondiale piloti che in quello costruttori. Il Gran Premio di Imola costituirà una tappa fondamentale per determinare l’andamento della stagione.