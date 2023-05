Monza-Napoli, Spalletti: “Si può aprire un ciclo. Cena con De Laurentiis? Ne parlerà la società”

“Abbiamo il dovere di impegnarci con professionalità domani. Dobbiamo essere in grado di festeggiare come è giusto che sia e allo stesso tempo continuare a giocare un buon calcio, come successo contro la Fiorentina, dove c’è stato un buon atteggiamento”. Così Luciano Spalletti parla alla vigilia della sfida del suo Napoli campione d’Italia contro il Monza in trasferta all’U-Power Stadium. Sull’avversario, analizza così: “Sarà una partita difficile, il Monza gioca un bel calcio, ha un allenatore che avrà secondo me un futuro importante. D’altronde hanno dei dirigenti importanti, uno come Galliani sa scegliere le persone giuste e in questo caso Palladino era la scelta giusta. Sanno quello che vogliono fare, giocano a campo aperto,vogliono costruire dal basso perché vogliono avere spazio per andare ad attaccare”.

Sulla formazione: “Secondo me è bene fare le cose correttamente. Dare a turno un po’ di spazio a chi precedentemente ha giocato meno. Se ne scelgono due o tre a partita. Poi contro l’Inter si fa un ragionamento un po’ differente perché è anche giusto così e poi si arriva all’ultima partita. Vi posso dire che gioca Bereszynski”.

Si è parlato, o quantomeno si è tentato di parlare della cena di ieri sera con De Laurentiis, ma Spalletti ribadisce subito: “Di quello che è venuto fuori dalla cena ne parlerà la società, è una loro prerogativa. Ne parleranno quando vorranno. Io posso solo continuare a lavorare e a finire nel migliore quello che è il lavoro che devo fare. Quello che mi ha fatto più piacere è avere avuto la possibilità di dare tutto me stesso. Quando parlo di due passi corretti parlo di vincere e valorizzare la rosa. Sarà un futuro sicuramente brillante, si può aprire un ciclo”.