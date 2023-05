Qualifiche Gp Le Mans, Quartararo: “Non mi aspettavo di partire così indietro”

“Di sicuro non erano le qualifiche che mi aspettavo qui a Le Mans, nel mio Gran Premio di casa. Dobbiamo analizzare cosa è successo e poi faremo del nostro meglio, come sempre, nella Sprint di questo pomeriggio”. Fabio Quartararo ha commentato le deludenti qualifiche del Gp di Francia, dopo aver fallito l’ingresso in Q2. “Ovviamente sappiamo che partire così indietro (tredicesimo, ndr) nello Sprint e nella Gara sarà molto difficileMa oggi è andata così e dobbiamo sfruttare al massimo ciò che abbiamo”.