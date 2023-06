F1, impazza il gossip: Hamilton e Shakira insieme anche dopo il GP di Barcellona

Nel paddock della Formula 1 ormai non si parla d’altro, o quasi. Lewis Hamilton e Shakira fanno ormai coppia. La cantante colombiana, dopo il divorzio e tutte le vicissitudini poi seguite con il calciatore Pique, era a Barcellona lo scorso fine settimana, ospite della Mercedes. Ma l’inizio della frequentazione tra i due risalirebbe al GP di Miami, città in cui Shakira si è trasferita con i suoi bambini. “Felice di essere di nuovo a Barcellona”, ha scritto Shakira sui social postando una foto. Poi anche una battuta del pilota britannico in cui diceva di “aver bisogno di una latina” nella sua vita e una foto dei due in un locale la sera dopo il GP che ha visto trionfare Max Verstappen.

Sir Lewis Hamilton on a friendly dinner post #SpanishGP. 😊 pic.twitter.com/35WvM3amdz — deni (@fiagirly) June 4, 2023