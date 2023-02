F1, il GP di Spagna si rinnova: tagliata l’ultima chicane sulla pista di Barcellona

Novità in vista per il GP di Spagna, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 sul circuito pochi chilometri fuori da Barcellona. Il cambiamento più significativo riguarda la parte finale della pista, dove scompare la chicane (curve 14-15) che era stata introdotta nel 2007. Si torna infatti al layout originale del circuito. La lunghezza del circuito sarà di 4.657 chilometri, 18 metri più corta rispetto alla conformazione precedente. Il tracciato spagnolo subirà anche altre modifiche, con un ampliamento dell’area di fuga in curva 1, con 70 metri in più di sterrato più una pendenza del 5%, e una nuova recinzione a protezione delle curve 1 e 2 per migliorare la sicurezza dei piloti .