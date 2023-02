Statua Maradona, lo scultore: “In trattativa per darla al Boca Juniors”

Potrebbe raggiunge il ‘Bombonera’ di Buenos Aires la statua di Diego Armando Maradona realizzata dall’artista campano Domenico Sepe. Quest’ultimo lo ha dichiarato durante una conferenza stampa presso il Comune di Napoli: “Se la statua non verrà collocata in un logo iconico della città, come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono in trattativa con il Boca Juniors. Qualunque ricavato possa trarre da questa vicenda andrà in beneficenza, preferibilmente a un ospedale pediatrico”. Ad essere interessato alla scultura inoltre, non è solo il Boca, ma anche alcune amministrazioni locali della provincia di Napoli tra cui il Comune di Casalnuovo che vorrebbe acquistarla, e quelli di Portici, Gragnano e Afragola.

Sepe ha inoltre riferito di avere chiesto un incontro con il sindaco Manfredi che non lo ha mai stato accolto per un confronto, a dir suo. “Ritengo che davanti a delle criticità ci si debba incontrare per capire quali siano le problematiche ed eventualmente provare a trovare delle soluzioni. E per questo lo avevo invitato qui insieme al presidente del Calcio Napoli. Mi sento profondamente ferito da questa vicenda e il primo sentimento è stato di tenere la statua per me e la mia famiglia perché Napoli l’ha rifiutata, ma poi ho pensato che i napoletani mi amano al contrario delle istituzioni. Il costo reale della scultura è di 1.800 euro che è il prezzo del bronzo utilizzato, se poi parliamo di stime che riguardano il valore dell’opera non riguardano il contratto di donazione, mentre mi ferisce il riferimento alla possibilità che io ne tragga vantaggi d’immagine rispetto ad altri artisti perché la mia scultura quando è arrivata davanti allo stadio Maradona era già nota nel mondo e inoltre era l’unica opera proposta all’Amministrazione”.