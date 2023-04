F1, Horner su Verstappen: “Non lo vedo correre ancora a 40 anni come Alonso”

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del futuro di Max Verstappen: “Non credo che correrà ancora dopo i 40 anni come Alonso. O quantomeno non in Formula 1. Max è un uomo molto forte nelle sue convinzioni. Tuttavia le corse sono la sua vita e quando non gareggia lo fa comunque in maniera virtuale oppure guida auto GT. Finché questa passione arderà dentro di lui continuerà su questa strada. Per ogni individuo tuttavia il viaggio è diverso, perciò starà a lui scoprire fino a quando questa passione sarà viva“.