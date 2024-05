F1, Horner su Newey: “Lascia dopo 30 anni di grande carriera. Ferrari? Ho sentito le voci, ma credo si riposerà”

Christian Horner, Team Principal di Red Bull in Formula 1, è intervenuto ai microfoni di Paddock Live Show, in onda su Sky Sport, parlando per la prima volta dell’addio di Adrian Newey: “Dopo trent’anni di grande carriera ha preferito farsi da parte e concedersi del meritato riposo. E’ un grande amico e ci lascia in buone mani, abbiamo un grande team in fabbrica”.

Dopodiché arriva scontata la domanda su un possibile futuro in rosso per il tecnico britannico: “Ferrari? Ho sentito le varie speculazioni ma credo si prenderà un periodo di stop. Ovviamente non si può mai sapere ma credo si riposerà. Noi comunque siamo grati del suo lavoro, parlo forse a nome di tutto il mondo F1, è un gigante”.

Successivamente Horner risponde in merito a possibili cambi nella struttura del team: “Adrian è unico, forse non rimpiazzabile, ma siamo in buone mani. Waché? Non parliamo di ruoli adesso, abbiamo basi solide e le cose non cambieranno. L’unica differenza che si noterà è la mancanza in fabbrica di Newey”. Infine si concentra sui risultati e sul futuro della stagione: “Abbiamo fatto 4 su 5 fino ad ora. L’addio di Adrian crea dispiacere ma siamo tutti concentrati. E’ l’inizio di un nuovo capitolo”.