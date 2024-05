Bayern Monaco, Tuchel non esclude di poter restare: “Accordo risoluzione si può annullare”

Prosegue la caccia del Bayern Monaco al nuovo allenatore per la panchina bavarese. Il club tedesco però continua a ricevere rifiuti, da Xabi Alonso a Nagelsmann passando anche per Rangnick. Difficoltà che stanno facendo clamorosamente risalire le quotazioni dell’attuale tecnico Thomas Tuchel, nonostante l’annuncio di inizio anno del divorzio a fine stagione.

Il diretto interessato si è così espresso sul tema: “C’è un accordo per la risoluzione del contratto, è un dato di fatto questo. Ma qualsiasi accordo si può annullare se c’è la volontà di entrambe le parti – spiega Tuchel – Così come è successo per l’attuale contratto, anche l’accordo per la risoluzione potrebbe essere annullato. Adesso dobbiamo pensare a provare ad arrivare in finale di Champions, sicuramente il futuro del Bayern non è preoccupante. Allenare questo club è un incarico sempre molto attrattivo per me, sul resto preferisco stare in silenzio.”