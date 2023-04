F1, Horner: “Perez eccezionale, Verstappen sfortunato”

“Perez è stato eccezionale. Ha avuto ritmo, controllato la gara, beneficiato dei tempi della safety car ma è stata una prestazione fenomenale da parte sua oggi e per tutto il weekend. Tanto di cappello a lui. Siamo stati sfortunati con la safety car e il pit stop di Max Verstappen. A volte cose del genere non vanno per il verso giusto, ma queste sono le corse e impareremo da questo”. Lo ha detto il team principal della Red Bull, Christian Horner dopo il Gp dell’Azerbaigian vinto dal messicano davanti al campione del mondo in carica. “A parte questo è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra, un altro 1-2, il nostro 25esimo. Le cose stanno andando bene per noi al momento e ci prepara bene per la prossima settimana, ma è ancora l’inizio, ci sono 19 gare e altre 5 gare sprint in questa lunga stagione. La preparazione per Miami è già ben avviata, ci vediamo in spiaggia”, ha concluso.