Premier League 2022/23: Incredibile ad Anfield, il Liverpool ritrova la vittoria all’ultimo istante. Tottenham battuto 4-3

Il Liverpool la vince all’ultimo istante, vana la rimonta del Tottenham, termina 4-3 ad Anfield la 34esima giornata di Premier League 2022/23. I Reds restano in quinta posizione con 56 punti, stallano in sesta invece gli ospiti a quota 54.

Bastano i primi quindici minuti di gioco alla formazione di Klopp per portarsi su un triplo vantaggio: Jones sblocca il risultato al terzo minuto di gioco con un gran rasoterra, è poi Luis Diaz due minuti più tardi a raddoppiare grazie all’assist di Gakpo. Il numero 23 tenta la conclusione dall’interno dell’area, insaccando il suo destro alle spalle di Forster. Al 15esimo è invece Salah ad arrivare al gol, trasformato su rigore. L’egiziano non sbaglia dal dischetto e firma il 3-0 calciando sotto la traversa. Sul finale l’intesa tra Perisic e Kane si rende decisiva, è l’esterno croato a fornire un assist perfetto al capitano che, spara in rete un rasoterra decisivo, per accorciare le distanze. Le speranze degli Spurs vengono riaperte al 77esimo da Son, il coreano aggancia un lungo passaggio appena fuori area e va a botta sicura in porta. Coraggio e orgoglio, Richarlison riesce a trovare il pareggio all’ultimo minuto, ma l’incredibile occasione capitatagli tra i piedi a Diogo Jota proprio sul fischio finale, riconsegna la vittoria al Liverpool. Termina 4-3 ad Anfield.