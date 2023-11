Italia-Olanda in tv: orario, canale e diretta streaming quarti Coppa Davis 2023

L’Italia se la vedrà contro l’Olanda nel terzo quarto di finale della Coppa Davis 2023, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Gli uomini di Filippo Volandri cercano di dimenticare la grande amarezza di dodici mesi fa, sconfitti sul filo di lana dal Canada che poi ha dominato l’atto conclusivo contro l’Australia. Questa volta il capitano potrà contare su Jannik Sinner: la nostra punta di diamante proverà a trascinare il Bel Paese verso una vittoria che mancava davvero da troppo tempo. Tanti i dubbi sul secondo singolarista, con Musetti, Sonego e Arnaldi tutti in grado di giocarsi le proprie carte. Di fronte un’Olanda assolutamente da non sottovalutare, con Griekspoor, Van De Zandschulp e soprattutto dei doppisti tra i migliori in circolazione.

FINALS COPPA DAVIS 2023: IL CALENDARIO

L’incontro tra Italia e Olanda è in programma giovedì 23 novembre a partire dalle ore 10:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). L’evento potrà essere seguito quotidianamente anche sulla Rai, che seguirà le sfide attraverso i suoi canali Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire le Finals di Coppa Davis in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (tramite abbonamento o gratis se tesserati FITP). L’emittente Supertennis potrà proporre, invece, solo differite degli incontri. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.