Juventus, Ferrero: “Supportiamo Fagioli nel percorso. Su Pogba restiamo in attesa”

“Siamo molto dispiaciuti, come consiglio, come singoli e come società intera per quello che è successo ai nostri calciatori Pogba e Fagioli. Su Fagioli confermiamo quanto abbiamo già comunicato, lo supportiamo nel percorso terapeutico che vivrà nei prossimi mesi, fornendogli supporto che merita. Il suo recente rinnovo di contratto va in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, durante l’assemblea degli azionisti, a proposito della situazione del centrocampista prodotto del vivaio, squalificato per il caso scommesse. Su Pogba, sospeso dal Tribunale Antidoping: “Rimaniamo in attesa, sapete che c’è questo processo e rimaniamo in attesa degli sviluppi di questo procedimento”.