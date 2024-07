F1, Horner avverte Perez: “Non è sostenibile non conquistare punti. Così è frustrante”

“Perez sa bene che non è sostenibile non conquistare punti: dobbiamo far punti con quella macchina, e lui lo sa. Conosce il suo ruolo e il suo obiettivo, quindi nessuno è più desideroso di Checo di ritrovare la sua forma”. Lo ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull, dopo il GP di Gran Bretagna in cui Verstappen è arrivato secondo, ma Perez ancora una volta è finito fuori dai punti: “Siamo perfettamente consapevoli che per vincere il campionato costruttori è necessario che entrambe le vetture facciano punti. Certo che c’è frustrazione quando entrambe le tue auto non stanno funzionando, e penso che sia stato frustrante perdere Checo in Q1 sabato. Avrebbe dovuto essere tra i primi sei, è una frustrazione”.

E ancora: “Certo che Checo è sotto pressione, è normale in Formula 1, ma quando non stai dando il massimo, la pressione non fa che aumentare, e lui ne è consapevole. Lo sa. Questo weekend, niente è andato per il verso giusto”.