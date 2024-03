F1, Hamilton: “Verstappen è sicuramente sulla lista della Mercedes”

“Sono sicuro che Max Verstappen sia sulla lista della Mercedes”. Oggi è solo un’idea affascinante, ma se l’idea è di Lewis Hamilton ecco che qualcosa in più potrebbe anche esserci. Nel dibattito sul futuro del campione del mondo olandese, in un momento delicato per la Red Bull fuori dalla pista, non si esclude un possibile approdo in Mercedes, che dal 2025 dovrà sostituire il sette volte iridato, fresco di firma con la Ferrari. A pochi giorni dal GP dell’Arabia Saudita che si corre sabato, Lewis però vuole solo pensare all’attualità e uno come lui, di certo, sa frenare al momento giusto. Ecco quindi che ai microfoni di SKy UK, parlando sempre di Verstappen, precisa di essere “abbastanza certo che sia concentrato sul presente e inoltre non vedo perché debba lasciare una macchina così bella”. Il futuro però è tutto da scrivere e in F1 i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Lui, futuro ferrarista, lo sa bene: “Saranno davvero interessanti i prossimi sei mesi o giù di lì. Non ho altri scoop…”, ha sorriso il britannico.