Con l’inizio del Mondiale 2025 alle porte, i piloti di F1 sono già immersi in un frenetico mix di attività fisica, mentale e anche di mondanità. E tra i protagonisti di questo viaggio c’è anche il duo della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, impegnati ieri sera a Fiorano nell’evento speciale “Puma x Ferrari 20 Years of Speed”. Una serata che ha visto la presenza anche del team principal della Rossa, Frederic Vasseur, oltre a diversi piloti del team WEC (World Endurance Championship) e figure storiche come Jean Alesi e Giancarlo Fisichella. Fiorano si è trasformata in una passerella dove il mondo della moda ha incontrato quello dei motori.

Hamilton ha colto l’occasione per parlare del futuro della F1: “Spero che tra 20 anni ci saranno ancora belle corse automobilistiche e magari non con macchine tutte elettriche“. Si sta per entrare infatti in un momento cruciale, in attesa del 2026, quando i motori elettrici assumeranno un ruolo più centrale. Nel frattempo, il team Ferrari si sta preparando a lanciarsi nella nuova stagione con buone aspettative dopo i test in Bahrain. “Il feeling è positivo. Ora non resta che aspettare di confrontarsi con i primi veri test in pista in Australia“, ha confermato Vasseur.

La partnership tra Puma e Ferrari

L’evento di Fiorano ha anche celebrato un traguardo importante: il ventennale della collaborazione tra Ferrari e Puma, un accordo che nel 2023 ha visto il brand di abbigliamento sportivo diventare Premium Partner della Scuderia. Un sodalizio che ha dato vita a una linea di abbigliamento esclusiva per i piloti, con la Replica Collection, dominata dal tradizionale Rosso Ferrari e dettagli bianchi, che i membri del team indosseranno per tutta la stagione. Il monegasco Charles Leclerc, che ha conosciuto il marchio Puma fin dai suoi primi passi nel karting, ha sottolineato l’importanza delle scarpe da corsa: “Per me sono fondamentali, ho bisogno di avere sempre il pieno controllo della pedaliera“, ha spiegato il giovane talento.

Il prossimo appuntamento per i piloti della Ferrari e per Vasseur sarà a Milano, giovedì prossimo, dove in piazza Castello si terrà la “Drivers Presentation by Unicredit”, un evento che segnerà l’inizio ufficiale della partnership tra Ferrari e il gruppo bancario italiano. In questa occasione, Hamilton e Leclerc incontreranno i tifosi, consolidando il legame tra il team e i suoi sostenitori.