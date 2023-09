F1, Hamilton a Sky: “Verstappen? Tutto molto gonfiato, i miei compagni più forti rispetto a quelli di Max”

In un’intervista ai microfoni di Sky, Lewis Hamilton ha commentato il record di vittorie stabilito da Max Verstappen, facendo anche un paragone con il suo dominio degli scorsi anni: “A mio avviso è tutto molto gonfiato. I miei compagni erano di gran lunga più forti rispetto a quelli avuti da Max. Da Button ad Alonso, passando per Rosberg e Russell. Si tratta di piloti molto bravi e costanti“. Il britannico ha poi proseguito: “Verstappen ha vita facile con i suoi compagni, mentre a me non è mai accaduto. Quando Max batte Perez in qualifica, i media dicono cose diverse rispetto a quando io rifilavo 5-6 decimi a Bottas. Verstappen non ha nessun avversario così forte“.