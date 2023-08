F1, Hamilton e Russell rinnovano con Mercedes: contratti fino al 2025 per i britannici

La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Lewis Hamilton e George Russell hanno rinnovato i loro contratti con la Mercedes. Entrambi i piloti britannici hanno esteso i loro accordo con la scuderia tedesca di altri due anni, ovvero fino al 2025. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, dunque, continuerà a scendere in pista con i migliori del circus, andando alla ricerca dell’ottavo titolo che gli consentirebbe di staccare Michael Schumacher nell’albo d’oro.

Lewis Hamilton si è detto molto soddisfatto del nuovo accordo: “Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato insieme gli ultimi dieci anni a raggiungere questo obiettivo. Essere al top non avviene dall’oggi al domani o in un breve periodo di tempo, ci vuole impegno, duro lavoro e dedizione ed è stato un onore entrare nei libri di storia con questa incredibile squadra. Non siamo mai stati così affamati di vincere. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d’arresto. Continuiamo a inseguire i nostri sogni continuiamo a lottare indipendentemente dalla sfida e vinceremo ancora”.

Felice anche Russell, che considera la Mercedes “come se ormai fosse la mia seconda casa“. “Dopo essere salito in macchina lo scorso anno, volevo premiare la fiducia e la convinzione che Totò Wolff e il resto della squadra hanno riposto in me. Ottenere la mia prima pole position e vincere una gara l’anno scorso è stata un’emozione indimenticabile. Abbiamo fatto alcuni passi significativi negli ultimi 18 mesi e stiamo diventando sempre più forti come squadra”.

“Sono grato alla squadra che ha mi ha supportato sia dentro che fuori dalla pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a fare di più insieme e non ci fermeremo finché non lo faremo”, conclude Hamilton. “La nostra partnership con Lewis è una delle più riuscite nella storia di questo sport. Il fatto che avremmo continuato insieme è sempre stata una formalità, ed è stimolante per tutti noi confermarlo pubblicamente”, ha dichiarato il team principal della Mercedes Toto Wolff.