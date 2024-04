F1, Hamilton: “Il mio passaggio alla Ferrari non ha bisogno di conferme, so cos’è giusto per me”

Lewis Hamilton ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gp della Cina, in cui ha messo anche i puntini sulle i sul suo passaggio in Ferrari: “Non sento di aver bisogno di conferme, penso di sapere cosa è giusto per me, e questo non è cambiato dal momento in cui ho preso la decisione. Non c’è stato un momento in cui l’ho messo in dubbio, e non mi sono lasciato influenzare dai commenti degli altri. Anche oggi, c’è gente che continua a dire stronzate, e continuerà per il resto dell’anno. Io dovrò semplicemente fare quello che so, e sarà un momento emozionante per me“. Su un paragone con Alonso, che correrà praticamente fino ai 45 anni, il pilota inglese ha risposto: “Correrò ancora per un bel po’ di tempo, quindi è decisamente positivo che sia ancora in giro, spero che continui anche un po’ più a lungo“. Per poi concludere: “Non avrei mai pensato che avrei corso fino ai 40 anni. Sono abbastanza sicuro di aver detto che non sarei arrivato ai 40 anni, ma adesso mi sento ancora molto giovane“.