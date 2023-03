F1, Hamilton annuncia la separazione da Angela Cullen: la fisioterapista lavorava con lui dal 2016

“Negli ultimi sette anni Angela Cullen è stata al mio fianco, spingendomi ad essere la versione migliore di me stesso. Sono un atleta più forte e una persona migliore grazie a lei. Quindi oggi spero che vi uniate a me nell’augurarle il meglio mentre fa i suoi prossimi passi per perseguire i suoi sogni. Grazie di tutto Ang, non vedo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per te il futuro” recita così il post di Lewis Hamilton, che attraverso i suoi canali social ha annunciato la sua separazione dalla fisioterapista Angela Cullen. La donna lavorava con il pilota della Mercedes dal 2016 ed ha avuto un ruolo molto importante nei successi del britannico nel corso degli anni.

