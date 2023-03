“Alto rischio di incidenti”, dal Viminale allerta massima sul derby Lazio-Roma

Allerta massima a Roma per il derby di domenica per un alto rischio di incidenti tra ultras. Questo è il quadro che emerge nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è svolto questa mattina al Viminale e a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria. Oltre al tema dei possibili scontri tra le due tifoserie, il comitato ha analizzato la situazione del contrasto dei flussi migratori irregolari e le dinamiche delle prossime manifestazioni di movimenti di matrice anarchica.