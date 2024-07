F1 GP Ungheria, Norris: “Sono contento per me e per il team”

Il pilota della McLaren, Lando Norris, ha commentato la pole position ottenuta al termine delle qualifiche per il Gp di Ungheria: “Sono molto contento perché non è stata una qualifica semplice. Siamo sempre stati davanti, soprattutto nel momento più importante. Per il team è una bella doppietta. Abbiamo già tanta fiducia, eravamo già felici e fiduciosi negli ultimi weekend. Qui sapevamo di poter lottare per la pole ed è quello che abbiamo fatto. Siamo in continuo miglioramento, stiamo migliorando in ogni weekend”.

“Il caldo? Siamo nella posizione migliore in qualunque condizione. Abbiamo due macchine davanti e potremo controllare la gara. Finché restiamo dove siamo, saremo contenti. Se non vincerò, domani, non sarà stata una buona giornata”, ha concluso Norris.