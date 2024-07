F1 GP Ungheria 2024, Piastri: “Sognavo questo giorno”. Norris: “Ho fatto quello che mi ha chiesto il team”

Oscar Piastri ha commentato a caldo il successo nel GP d’Ungheria 2024, il primo in carriera in Formula 1: “Sognavo questo giorno fin da bambino. Voglio dire grazie al team per l’impegno e per la straordinaria monoposto che mi hanno messo a disposizione. E’ davvero divertente correre per la McLaren e sono grato di essere riuscito a vincere insieme dopo appena 18 mesi. Alla fine è stata dura, ma mi sono messo in una posizione favorevole fin dalla partenza“.

ORDINE DI ARRIVO

Lando Norris non ha invece voluto commentare il suo secondo posto, ma ha sottolineato l’uno-due del team: “È stata una giornata fantastica per la squadra e questa è la cosa più importante. Sono davvero felice per la doppietta, che è un ottimo risultato. Siamo partiti da lontano per raggiungere quest’obiettivo e ce l’abbiamo fatta, vincendo con grande vantaggio sugli altri“. Infine, sull’ordine di scuderia di lasciar passare Piastri: “Ho fatto semplicemente quello che la squadra mi ha detto“.