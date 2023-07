Torino, proposto Joao Moutinho: il portoghese è attualmente svincolato

Il Torino potrebbe decidere di rinforzare il suo centrocampo con un nome di estrema esperienza e qualità. Infatti, al club granata, nelle ultime ore sarebbe stato proposto il nome ed il profilo di Joao Mourinho ex Wolverhampton, attualmente svincolato.

Il centrocampista, racconta Sky Sport, a 36 anni avrebbe piacere a sbarcare in Italia ed in Serie A con gli agenti che quindi lo avrebbero posto al club granata di Ivan Juric. Attualmente svincolato, Joao Moutinho ha condotto le sue ultime stagioni in quel della Premier League con la maglia dei Wolves. Vagnati si sarebbe preso alcune ore di tempo per capire la fattibilità dell’affare che sarebbe, come detto, a parametro zero.