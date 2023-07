F1 GP Ungheria 2023, regolamento nuovo format qualifiche per le gomme: ecco come funziona

Il regolamento del nuovo format delle qualifiche per le gomme Pirelli: ecco come funziona, prima volta nel Gp di Ungheria e poi rivedremo questo formato rivoluzionario a Monza. Con l’obiettivo di risparmiare le gomme, in ottica sostenibilità, è stata introdotta una modifica per le qualifiche di domani, per la quale sarà obbligatorio utilizzare le gomme hard nel Q1, le gomme medie nel Q2, le gomme soft nel Q3, dunque con questa impostazione schematica legata agli pneumatici da montare sulle monoposto. Una novità criticata già aspramente da Verstappen e Hamilton e che può sparigliare le carte.