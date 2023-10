F1 GP Stati Uniti, ordine di arrivo e classifica Sprint race

Max Verstappen vince la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo un via combattuto tra il pilota olandese e Charles Leclerc, il campione del mondo in carica ha avuto la meglio, portandosi dietro Lewis Hamilton. La breve gara non regala molti colpi di scena se non per la penalità di George Russell, data dalla FIA dopo il sorpasso fuori pista su Oscar Piastri. Negli ultimi giri della gara, Lance Stroll si ritira per un problema ai freni e i piloti tagliano il traguardo in 19. Si tornerà in pista domani sera per il Gran Premio effettivo, che vedrà Leclerc partire dalla pole position.

Max VERSTAPPEN Lewis HAMILTON Charles LECLERC Lando NORRIS Sergio PEREZ Carlos SAINZ Pierre GASLY George RUSSELL Alex ALBON Oscar PIASTRI Esteban OCON Daniel RICCIARDO Fernando ALONSO Yuki TSUNODA Nico HULKENBERG Valtteri BOTTAS ZHOU Guanyu Kevin MAGNUSSEN Logan SARGEANT Lance STROLL (DNF)