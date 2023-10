F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Fondamentale trovare il giusto assetto, prove libere importanti”

F1: GP USA. LECLERC “CERCHIAMO IL GIUSTO ASSETTO, PRIORITÀ FP1”

Charles Leclerc parla delle aspettative per il weekend in vista del Gran Premio degli Stati Uniti: “Le prove libere rappresentano un banco di prova importante utile a trovare l’assetto giusto per affrontare le due qualifiche e le due gare. Il Qatar, sia per le condizioni che per la conformazione del tracciato, non era una gara su cui puntavamo molto. Nel format sprint la priorità è quella di approcciare bene le prove libere. Più che le caratteristiche della nostra vettura, qui ad Austin sarà fondamentale trovare il giusto assetto. Nelle curve ad alta velocità servirà fiducia nella macchina, ma dovremo concentrarci anche su quelle a medio e bassa velocità, sulle quali abbiamo avuto non poche difficoltà ultimamente”.