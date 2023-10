F1 GP Stati Uniti 2023, Leclerc al suo ingegnere di pista: “Mi hai fatto venire un infarto”

In occasione delle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2023 di Formula 1, Charles Leclerc e il suo ingegnere di pista Xavi Marcos sono stati protagonisti di uno scambio diventato immediatamente virale. “Tempo sul giro cancellato a Verstappen” ha detto Marcos via radio, suscitando in Leclerc una reazione molto sentita, tanto che ha replicato: “Per l’amor del cielo, per l’amor del cielo, dimmi prima il nome” Evidentemente il monegasco temeva che il crono cancellato fosse stato il suo. Quando l’ingegnere di pista ha ripetuto il messaggio, Leclerc ha ribadito: “Oh mio Dio, dì prima il nome, mi hai fatto venire un infarto“.