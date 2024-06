F1 GP Spagna, Vasseur: “Dopo Montreal serve voltare pagina”

Va in scena in questo weekend il Gran Premio di Spagna, decima gara stagionale della Formula 1 nonché corsa di casa per il pilota della Rossa, Carlos Sainz. La Ferrari vuole voltare pagina dopo la negativa trasferta di Montreal e punta a tornare a lottare per le prime posizioni al Circuit de Barcelona-Catalunya: “Nel Gran Premio di Spagna vogliamo tornare ai livelli di competitività che abbiamo sempre avuto fin qui nella stagione. La squadra ha fatto tesoro di quanto accaduto in Canada e credo che abbiamo già voltato pagina. Dobbiamo lavorare sereni e concentrarci su noi stessi, spronati anche dal fantastico risultato ottenuto dai nostri colleghi di Ferrari Hypercar alla 24 Ore di Le Mans, dove si sono imposti per il secondo anno di fila. Il circuito di Spagna è un banco di prova per tutto il pacchetto vettura e ci aspettiamo di ritrovare qui il consueto stato di forma”, ha dichiarato Frederic Vasseur, team principal Ferrari.

“Detto questo, quasi sempre in questa stagione abbiamo visto una lotta sul filo dei centesimi tanto in qualifica quanto in gara, per cui sarà fondamentale curare ogni dettaglio. La squadra deve rimanere super concentrata perché è solo con delle esecuzioni perfette in pista che possiamo arrivare dove vogliamo e sappiamo di poter essere”, ha aggiunto Vasseur parlando di dettagli da sistemare.

Infine Vasseur carica Sainz: “Si tratta della gara di casa per Carlos e sono sicuro che il fatto di essere supportato da un numero extra di tifosi potrà essere un’ulteriore iniezione di fiducia per lui. Ci aspetta un weekend intenso nel quale contiamo di portare a casa molti punti”.