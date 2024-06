F1 GP Spagna 2024, Leclerc: “In nessun modo possiamo essere veloci come Red Bull e McLaren”

“La Red Bull avrà ancora un po’ di vantaggio, soprattutto in gara. Potremo lottare in qualifica, mi aspetto possano emergere i nostri recenti progressi. Nel lungo periodo andremo a migliorare i problemi che abbiamo visto dall’inizio di quest’anno. E’ ormai evidente c he soffriamo le curve lente e lunghe, è una questione di bilanciamento”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del GP di Spagna di F1: “Anche se impostassimo la macchina per andare forte nel lento, non saremmo veloci quanto Red Bull e McLaren. Come ogni team, cerchiamo sempre di aggiungere un po’ di carico”.

Su Red Bull e McLaren: “Se ci sono più macchine vicine e una squadra può giocare due contro uno, allora entrano in ballo i giochi di strategia, ma per Max non credo sia questo il punto. La McLaren? Da Silverstone dell’anno scorso loro sono sempre stati in lotta con noi e per il vertice. Hanno fatto un grande passo in avanti”.