F1, Gp Spagna 2023. Vasseur: “Bene gli aggiornamenti, prima fila meritata con Sainz. Leclerc? Dobbiamo capire”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2023 che hanno visto le due Rosse agli antipodi della classifica. Se infatti Carlos Sainz ha raccolto un ottimo secondo posto alle spalle di un inarrivabile Max Verstappen, Charles Leclerc è apparso in incredibile difficoltà e domani partirà addirittura dalla diciannovesima piazza. “Una sensazione agrodolce – conferma Vasseur – Il passo e la prima fila di Sainz confermano che gli aggiornamenti su cui abbiamo lavorato tanto sono buoni. Allo stesso tempo però qualcosa non è andato con Leclerc, la macchina aveva un comportamento strano nelle curve a sinistra e dobbiamo capire. Esamineremo i dati, non ho la sfera di cristallo.”

Incalzato sul tema degli aggiornamenti, Vasseur fornisce qualche dettaglio in più: “Ci permettono non solo di fare uno step avanti, ma soprattutto di tenerci qualche opzione in più aperta per gli sviluppi futuri. Questo non vuol dire che ci saranno aggiornamenti tutte le settimane, ma ci saranno dei pacchetti in alcuni momenti della stagione. Il passo sembra buono per quello che abbiamo visto venerdì, ma vedremo domani in gara quando la pista sarà molto più fresca. Oggi volevamo provare qualcosa nelle FP3, ma il meteo non lo ha reso possibile.”