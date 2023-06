Gp Spagna, Leclerc: “Zero punti una delusione. Siamo stati inconsistenti”

Un’altra delusione stagionale per Charles Leclerc in quel del Gp di Barcellona. L’undicesimo posto ha portato in casa Ferrari 0 punti che per il monegasco significano altra grande delusione di una stagione finora complicata. Queste le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Leclerc: “La macchina rispetto alle qualifiche è andata leggermente meglio, ma c’è ancora molto da lavorare. Siamo inconsistenti, anche con lo stesso tipo di gomme come successo con le hard. La gara di oggi, con queste condizioni, è stata davvero difficile. Dovremmo sfruttare ancora meglio molti aspetti di questi aggiornamenti. Essere fuori dai punti è una delusione. Sono sicuro che anche per Sainz sia stata una gara non semplice. Ci portiamo dietro dei problemi da tanto tempo, ed è complicato capire il motivo di questa situazione”