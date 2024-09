F1 GP Singapore 2024, Verstappen: “Oggi difficile, dobbiamo migliorare”

“Oggi è stato difficile. Non avevamo il grip che avremmo voluto con le gomme, quindi mi sembrava che stessimo scivolando molto più del solito. Questo ci ha causato particolari problemi nelle FP2, che non è stata una sessione molto positiva per noi”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo le prove libere del GP di Singapore 2024 di F1: “Non abbiamo faticato tanto con i dossi e i cordoli, ma è stata più una questione di grip generale delle gomme. Dovremo tornare indietro e analizzare i dati e vedere cosa possiamo fare per ottimizzare le prestazioni con la vettura e le gomme in modo da poter migliorare in vista delle qualifiche”.

Così invece Sergio Perez: “Penso che siamo migliorati un po’ rispetto alle FP1, ma ci manca ancora molto equilibrio. È abbastanza difficile mettere insieme un giro e al momento non sembra un granché. La nostra prestazione ci ha colto un po’ di sorpresa, quindi abbiamo un po’ di lavoro da fare durante la notte perché siamo abbastanza lontani. Siamo a quasi un secondo dal ritmo, quindi abbiamo bisogno di un bel cambiamento per arrivare. Vedremo cosa saremo in grado di fare, potrebbe essere un fine settimana piuttosto difficile ma lavoreremo sodo per assicurarci di poter competere”.