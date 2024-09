F1 GP Singapore 2024, Hamilton e Russell: “Giornata impegnativa, non abbiamo il ritmo dei primi”

“È stata una giornata molto impegnativa per noi. Non mi sono sentito particolarmente in sintonia con la macchina per tutto il tempo. Abbiamo provato molte cose diverse sul set-up per cercare di trovare dei miglioramenti, ma non siamo riusciti a trovare nessuna svolta importante“. Queste le dichiarazioni di Lewis Hamilton al termine del venerdì di prove libere del GP di Singapore 2024 di Formula 1. “Stavamo lavorando duramente come squadra per fare progressi e avvicinarci al ritmo in testa, ma non siamo stati in grado di farlo entro la fine delle FP2 – ha aggiunto il britannico – Dobbiamo trovare un po’ di velocità in più, altrimenti ci troveremo di fronte a un sabato difficile domani“.

Ha poi preso la parola George Russell, che ha detto: “Per noi è stato un venerdì piuttosto impegnativo. Non avevamo il ritmo dei primi e dobbiamo lavorare sodo durante la notte per capire perché. La macchina non si sentiva così ben connessa come lo era qui l’anno scorso o nelle gare recenti. Dobbiamo arrivare in fondo se vogliamo avere un weekend in cui possiamo sfidare i primi. Sono sicuro che troveremo delle risposte una volta che avremo esaminato tutti i dati questa sera“.

“Ci sono state molte sorprese. Williams e RB sembravano essere particolarmente veloci rispetto alle gare recenti, mentre le Red Bull sembravano avere qualche difficoltà. Le McLaren e le Ferrari sembravano avere un comodo vantaggio su tutti gli altri nel frattempo. Abbiamo chiaramente del lavoro da fare per avere una possibilità di gareggiare con loro questo fine settimana” ha concluso Russell.