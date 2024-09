F1 GP Singapore 2024, griglia di partenza: risultati qualifiche, pole di Lando Norris

Il diciottesimo appuntamento con il Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di Singapore 2024: ecco i risultati delle qualifiche e la griglia di partenza completa. Scopriremo assieme la composizione delle dieci file e pertanto chi riuscirà a conquistare la pole position sul circuito di Marina Bay passando attraverso Q1, Q2 e Q3 con cinque eliminazioni per volta e gli ultimi dieci a giocarsi le posizioni migliori.

Q1 – Si conclude il Q1 sul circuito di Marina Bay, con la McLaren di Lando Norris che fa segnare il miglior crono in 1’30″002. Secondo e dietro di un decimo e mezzo la Red Bull di Max Verstappen, che precede sulla griglia dei tempi l’altra McLaren di Oscar Piastri, terzo in 1’30″258. Qualche rischio per entrambi i piloti della Ferrari, costretti ad un ultimo tentativo per via dell’evoluzione di pista che rischiava di metterli entrambi fuori dal taglio del Q2. Sesto tempo per Carlos Sainz, dodicesimo per Charles Leclerc, mentre finiscono eliminati Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas e Zhou Guanyu (Kick Sauber), Daniel Ricciardo (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine).

Q2 – Termina anche il Q2 sul circuito di Marina Bay, con Oscar Piastri che si mette davanti a tutti con la sua McLaren grazie al crono di 1’29″640. Soli quaranta millesimi a separare il pilota australiano da Max Verstappen, secondo con la sua Red Bull e davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, terzo in 1’29″747. Solo sesta l’altra Rossa di Carlos Sainz, preceduta dalla McLaren di Lando Norris e dalla Mercedes di Lewis Hamilton, rispettivamente quarto e quinto nell’accesso al Q3. Non passa il taglio invece Sergio Perez, tredicesimo sulla sua Red Bull ed eliminato insieme alle Williams di Alexander Albon e Franco Colapinto, la Haas di Kevin Magnussen e l’Alpine di Esteban Ocon.

Q3 – È di Lando Norris la pole position del Gran Premio di Singapore, grazie al tempo di 1’29″525 fatto segnare nell’unico tentativo a disposizione per via della bandiera rossa che ha interrotto il Q3 a circa otto minuti dal termine. L’incidente occorso alla Ferrari di Carlos Sainz ha infatti allungato le operazioni dell’ultima porzione di qualifica, che si è chiusa con il secondo miglior crono di Max Verstappen, in 1’29″728, e la terza posizione sulla griglia di partenza conquistata invece da Lewis Hamilton, distante tre decimi dalla McLaren del britannico. Senza tempo, come detto, la Ferrari di Sainz, ma delude anche Charles Leclerc: fatale un track limits in curva due che non permette nemmeno al monegasco di far segnare il suo crono, domani affiancherà il compagno di scuderia in quinta fila, scattando dalla nona casella. Quarta l’altra Mercedes di George Russell, seguita dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Haas di Nico Hulkenberg, sorprendentemente sesto. Settimo invece Fernando Alonso, che sulla sua Aston Martin precede la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

PRIMA FILA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

TERZA FILA

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Nico Hulkenberg (Haas)

QUARTA FILA

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

QUINTA FILA

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Carlos Sainz (Ferrari)

SESTA FILA

11. Alexander Albon (Williams)

12. Franco Colapinto (Williams)

SETTIMA FILA

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Kevin Magnussen (Haas)

OTTAVA FILA

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

NONA FILA

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Pierre Gasly (Alpine)

DECIMA FILA

19. Valtteri Bottas (Alfa Sauber)

20. Guanyou Zhou (Alfa Sauber)