F1, Hamilton: “Un quinto posto in qualifica non è mai da festeggiare”

Lewis Hamilton è soddisfatto a metà al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos il portacolori del team Mercedes non è andato oltre la quinta prestazione, in una Q3 nella quale è successo di tutto, con la pioggia torrenziale che ha portato la direzione gara a sospendere tutto con circa 5 minuti d’anticipo sulla bandiera a scacchi.

Al termine del venerdì di Interlagos, il sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni in zona mista: “Un quinto posto non è mai da festeggiare, anche se ho dato tutto. Domenica le cose dovrebbero andare meglio. La vettura sembrava ben messa ma ci mancavano un paio di decimi per la pole. Abbiamo apportato alcune modifiche prima delle qualifiche e sembrava che la vettura fosse un po’ più piacevole da guidare“.

“In generale – prosegue – non siamo stati particolarmente veloci. Detto questo, le condizioni meteo alla fine della Q3 ci hanno forse portato leggermente più indietro di quanto avrebbe mostrato il nostro ritmo reale. Il surriscaldamento dei freni e la gestione delle gomme saranno importanti per il prosieguo del weekend, ma vogliamo puntare sulla nostra strategia”.

La pole position è stata messa a segno dal solito Max Verstappen, con il tempo di 1:10.727 con 294 millesimi su Charles Leclerc. Quindi terzo Lance Stroll a 617, quarto Fernando Alonso a 690, quinto proprio Lewis Hamilton a 742, sesto George Russell a 863. A seguire settimo Lando Norris a 1.260, ottavo Carlos Sainz a 1.264, nono Sergio Perez a 1.594 e completa la top10 Oscar Piastri.