F1, Alonso: “Quarto in qualifica a San Paolo? C’era bisogno di un bel risultato”

Venerdì oltre ogni più rosea aspettativa a Interlagos per Aston Martin, che prenota tutta la seconda fila della griglia di partenza in vista del Gran Premio di San Paolo 2023, terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Alle spalle del sorprendente Lance Stroll, 3° a 6 decimi dalla pole position di Max Verstappen e a 3 decimi dalla Ferrari di Charles Leclerc, si è inserito in quarta piazza un redivivo Fernando Alonso, anche grazie ad una sessione caotica.

Qualifica condizionata, almeno in parte, da un meteo variabile (soprattutto con la pioggia a metà Q3) e di difficile interpretazione per piloti e muretti box. Un exploit improvviso ed inatteso per la scuderia britannica con sede a Silverstone, reduce da una terribile crisi prestazionale nelle ultime settimane e scavalcata da McLaren al quarto posto nel campionato costruttori.

Fernando Alonso ha dichiarato: “Credo che negli ultimi due Gran Premi abbiamo sperimentato un po’, partendo anche dalla corsia box e facendo questo tipo di cose. C’era bisogno di un bel risultato qui in Brasile con entrambe le macchine, per ritrovare un po’ di speranza all’interno del team e per dimostrare che abbiamo capito alcune cose e siamo ancora piuttosto competitivi. Ciò dimostra che sappiamo quello che stiamo facendo e sono contento di questo“.

Lo spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, aggiunge: “Spero che sia un weekend pulito e di poter fare una buona Sprint ed una buona gara. Domenica partiremo da una ottima posizione e magari non pioverà più. Oggi c’è stata una pioggia molto forte però spero ci possa essere il sole così la gente si divertirà di più“.