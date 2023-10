Atalanta, Scamacca recupera: è convocato per lo Sporting Lisbona

Gian Piero Gasperini ritrova Gianluca Scamacca. C’è anche l’ex attaccante del Sassuolo tra i convocati dell’Atalanta per il match esterno contro lo Sporting Lisbona in Europa League. Due giorni di allenamento sono bastati al tecnico bergamasco per inserire Scamacca nell’elenco dei 24 giocatori a disposizione per giovedì 5 ottobre (18.45). L’attaccante classe ’99 ha recuperato pienamente dalla lesione muscolo-fasciale di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra rimediata a Firenze in campionato il 17 settembre scorso. Tra terapie e percorso individualizzato, Scamacca ha saltato la prima giornata del Gruppo D a Bergamo col Rakow Czestochowa più Cagliari, Verona e Juventus in serie A.