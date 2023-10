F1 GP Qatar 2023, stint di massimo 18 giri con le gomme: tre soste obbligatorie

Archiviata la sprint race del Gran Premio del Qatar 2023, che ha consacrato Max Verstappen come un tre volte campione del mondo, è arrivato il momento dell’attesissima gara sulla pista asiatica, che presenterà un’importante novità. Proprio per questa corsa, infatti, la direzione di gara ha deciso di imporre una durata massima di 18 giri per lo stint con le gomme, novità che porterà tutti i piloti in pista ad effettuare tre soste anziché due. Verrà presa in considerazione la durata degli pneumatici già usati (quindi 18 giri veloci e uscita/entrata/Safety Car ecc. difficilmente conteranno). FIA e Pirelli diranno ai team quanti giri mancano su un set. Le tre soste non sono obbligatorie in caso di gara breve.