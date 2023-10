F1 GP Qatar 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio del Qatar 2023 a Losail di F1. E’ tutto pronto per andare a conoscere la composizione della griglia di partenza e dunque di tutte e dieci file per la gara di domani, si passa come di consueto attraverso Q1, Q2 e Q3 con cinque eliminazioni fino alla caccia alla pole aperta a dieci vetture. Di seguito ecco la griglia completa.

Q1 – Verstappen fa segnare il miglior tempo e sbaraglia la concorrenza, le Ferrari non brillano più di tanto. Esclusi dopo i primi diciotto minuti Logan Sargeant (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo), quindi cinque scuderie diverse.

Q2 – Pessima gestione Ferrari con Sainz, che viene escluso: è costretto a trovare il giro in extremis e gli viene cancellato. Disastroso anche il solito Perez, escluso pure lui, così come Tsunoda, Albon e Hulkenberg. Davanti Sembra duello Verstappen-Mc Laren per pole e prime file, ma Hamilton ottiene il miglior giro.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL QATAR 2023

PRIMA FILA

1.

2.

SECONDA FILA

3.

4.

TERZA FILA

5.

6.

QUARTA FILA

7.

8.

QUINTA FILA

9.

10.

SESTA FILA

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

SETTIMA FILA

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Alexander Albon (Williams)

OTTAVA FILA

15. Nico Hulkenberg (Haas)

16. Logan Sargeant (Williams)

NONA FILA

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Liam Lawson (AlphaTauri)

DECIMA FILA

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)