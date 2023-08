F1 GP Olanda, Verstappen: “Voglio il massimo dei punti. Bello ripartire da qui”

È ora di ripartire in F1 e Max Verstappen, dominatore della classifica, è pronto a gustarsi il Gp di casa, a Zandvoort, in Olanda. “Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po’ di tempo rilassandomi con gli amici sono entusiasta di iniziare la seconda metà della stagione adesso, e non c’è modo migliore per iniziare se non in Olanda”, spiega il campione del mondo dopo la lunga pausa estiva. “È un circuito fantastico e, naturalmente, i fan sono incredibili lì, quindi – aggiunge il pilota Red Bull che punta a eguagliare il record di Sebastian Vettel di nove vittorie di fila – sono decisamente entusiasta di tornare in pista. Il tempo potrebbe essere clemente, ma non importa; in ogni caso– conclude Verstappen – bagnato o asciutto, faremo del nostro meglio per assicurarci di ottenere il massimo dei punti”.