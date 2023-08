F1 GP Olanda, Hamilton: “Penso di restare alla Mercedes, speriamo di chiudere subito il contratto”

“Ora come ora penso di restare qui alla Mercedes, solo che ci vuole del tempo e poi c’è stata di mezzo l’estate. Speriamo di chiudere tutto al più presto”. Lewis Hamilton commenta così il suo futuro in questo venerdì di proere libere del GP d’Olanda a Zandvoort. Il 38enne inglese, 7 volte iridato, è in scadenza di contratto al termine di questa stagione e il suo nome è stato accostato anche alla Ferrari.