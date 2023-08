F1 GP Olanda 2023, Sainz: “Su questo tipo di circuiti soffiamo. Obiettivo? Rimanere tra i primi sei”

“Forse siamo anche andati un po’ meglio del previsto, ma in generale è un fine settimana difficile, non ero neanche sicuro di poter entrare nel Q3. Su questi circuiti con elevato carico aerodinamico non andiamo bene”. Così Carlos Sainz, pilota della Ferrari, commenta il sesto posto nelle qualifiche del GP d’Olanda. Lo spagnolo pensa alla gara di domani: “Non saprei davvero cosa aspettarmi. Ho disputato solo due sessioni di prove libere e non ho avuto tempo per migliorare come avrei voluto. Un obiettivo realistico? Rimanere nei primi sei”.