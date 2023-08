F1 GP Olanda 2023, Russell: “Vogliamo consolidare il secondo posto nella classifica costruttori”

“Il nostro obiettivo è quello di consolidare la seconda posizione nel campionato costruttori, ma puntiamo ad avvicinare la Red Bull. Mi sono divertito in vacanza, passando due settimane diverse in cui ho potuto abbassare per un po’ il livello sempre altissimo di concentrazione. Vogliamo continuare a crescere come team. Siamo in una buona posizione nella classifica costruttori, con l’obiettivo di consolidare la seconda posizione fino alla fine dell’anno”. Così George Russell, pilota Red Bull, alla vigilia del weekend del Gp di Olanda di F1 nella consueta conferenza stampa del giovedì: “Vogliamo ottenere almeno una vittoria anche in pista, mia Verstappen e la Red Bull sono ancora molto forti. L’Olanda rappresenta uno dei circuiti più competitivi, anche se dovremmo stare attenti al meteo che potrebbe rappresentare una variabile importante”.