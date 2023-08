F1 GP Olanda 2023, risultati e ordine di arrivo: Verstappen profeta in patria, sul podio Alonso e Gasly

L’ordine di arrivo e i risultati del Gran Premio d’Olanda 2023 di Formula 1 sulla pista di Zandvoort. In una gara pazza come spesso accade nel GP in cui Max Verstappen è di casa, il leader del Mondiale ottiene il nono successo consecutivo ed eguaglia il record di Sebastian Vettel. Arriva la prima pioggia intensa proprio al momento della partenza, costringendo tutti ai box dopo il primo e secondo giro per montare le gomme intermedie. Perez per un po’ è leader della corsa, ma il compagno di squadra come al solito lo riprende in un amen e lo stacca.

Nel finale di nuovo pioggia, ancora più forte. Lo stesso Perez va lungo, poi Zhou finisce a muro. Arriva la bandiera rossa. Si riprende per completare gli ultimi otto giri, con il padrone di casa che trionfa ancora una volta. Con lui sul podio ci salgono uno straordinario Fernando Alonso e Pierre Gasly, con quest’ultimo che sfrutta una penalità di 5″ inflitta a Perez per speeding in pit-lane. Discreta gara di Carlos Sainz, che fa obiettivamente il possibile con una Ferrari poco competitiva e chiude in quinta posizione. Leclerc è costretto al ritiro dopo una gara d’inferno in seguito ad una piccola collisione nella prima fase che ha danneggiato la sua monoposto.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO F1 GP BELGIO 2023

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Sergio Perez (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Esteban Ocon (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Haas) Liam Lawson (AlphaTauri) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

DNF – George Russell (Mercedes)

DNF – Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

DNF – Charles Leclerc (Ferrari)

DNF – Logan Sargeant (Williams)