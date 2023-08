F1 GP Olanda 2023, risultati e classifiche prove libere 3: Verstappen ok anche sul bagnato, Ferrari lontane

Si è conclusa anche la terza sessione di prove libere valide per il GP di Olanda 2023. La pioggia ha condizionato gli ultimi sessanta minuti prima delle qualifiche, in programma alle 15 di oggi, che hanno visto il solito Verstappen davanti a tutti in 1:21.631 con il solo Russell sotto il secondo di distacco, quasi 4 decimi, dall’olandese. Terzo Perez a un secondo netto dal compagno di squadra davanti ad Alonso, a 1.003, che con pochi giri è riuscito a mettere insieme un buon tempo. Grande equilibrio dietro a Verstappen con le Mclaren che non sono riuscite a fare il tempo nel finale chiudendo in settima con Piastri e in decima con Norris. Continuano le difficoltà per le Ferrari con Leclerc in nona e Sainz in dodicesima rispettivamente a 1.462 e a 1.807 da Verstappen. Problemi soprattutto nel mettere in temperatura la gomma per i piloti della rossa, che sono andati più volte lunghi in particolare in curva uno. Le vere prestazioni della Ferrari che ci si aspettavano al sabato si fanno ancora attendere.

1. Verstappen 1:21.631

2. Russell +0.379

3. Perez +1.000

4. Alonso +1.003

5. Hamilton +1.092

6. Albon +1.119

7. Piastri +1.261

8. Bottas +1.334

9. Leclerc +1.462

10. Norris +1.527