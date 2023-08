F1 GP Olanda 2023, Ricciardo portato in ospedale per problemi al polso

Daniel Ricciardo è stato portato in ospedale per ulteriori controlli più approfonditi rispetto a quelli effettuati al centro medico della pista di Zandvoort dopo l’incidente in parabolica nelle prove libere 2 del Gp di Olanda. Il pilota australiano dell’AlphaTauri è andato a muro a inizio FP2 e ha riportato un problema al polso, risultando molto dolorante. Per questo motivo, è stato necessario trasferirlo in un ospedale vero e proprio nelle vicinanze, per capire la diagnosi esatta. Scalda i motori Liam Lawson per il resto del weekend.